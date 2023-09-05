Автомобиль и пригородный поезд столкнулись на переезде в Подмосковье

В результате ДТП схода подвижного состава нет, локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом на перегоне Гжель - Куровская Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), это стало причиной аварии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В 13:27 на перегоне Гжель - Куровская Казанского направления МЖД водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд 63 км перед приближающимся пригородным поездом № 6870 сообщением Москва-Черусти. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в результате ДТП схода подвижного состава нет, локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали. Для оказания помощи водителю и пассажирам автомобиля на место вызваны экстренные службы.

"Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и принимает все необходимые меры для введения движения в штатный режим. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - заключили в МЖД.