В Калининградской области таможня пресекла незаконный вывоз в Польшу иконы начала XX века

В пресс-служба ведомства сообщили, что этот предмет является культурной ценностью и для его транспортировки необходимо иметь разрешительный документ

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Калининградской областной таможни пресекли незаконный вывоз из региона в Польшу иконы начала XX века. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Экспертиза показала, что это - бывшая в употреблении меднолитая икона "Спас Благое Молчание с избранными святыми", созданная в России в первой половине XX века, то есть более 50 лет назад. Согласно действующему законодательству, предмет является культурной ценностью, и для его перемещения необходимо иметь разрешительный документ, выдаваемый Министерством культуры Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, мужчина, у которого изъяли икону, имеет гражданство РФ, но постоянно проживает в Германии. Он следовал на рейсовом пассажирском автобусе по маршруту Калининград - Варшава. При прохождении таможенного контроля пассажир не стал подавать таможенную декларацию и заявлять о наличии у него товаров, подлежащих декларированию. Сотрудники таможенного поста обнаружили запрещенный к вывозу предмет в его багаже.

Икона изъята, в отношении перевозчика составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 (недекларирование) и ст.16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с территории ЕАЭС) КоАП РФ.