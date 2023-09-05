Губернатор Калужской области рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на тротуаре в Калуге

Владислав Шапша сообщил, что выписали всех пострадавших, которые проходили лечение в областной больнице

КАЛУГА, 5 сентября. /ТАСС/. Пострадавшие в аварии, произошедшей 24 августа на автобусной остановке в центре Калуги, проходившие лечение в Калужской областной больнице, выписаны домой. Стабильное состояние отмечается у пятерых пациентов в московских больницах, сообщил в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Все пострадавшие в ДТП на ул. Кирова в Калуге, которые проходили лечение в областной больнице, выписаны. <…> Остальные пятеро человек остаются в московских больницах в стабильном состоянии", - написал Шапша.

Он уточнил, что пациентка Вера Ж. будет проходить лечение в поликлинике по месту жительства, а Алина Ф., проходившая лечение в БСМП, переведена в отделение реабилитации. "17-летнюю девочку из детской областной больницы вертолетом санавиации доставили в Москву в РДКБ им. Пирогова для восстановительного лечения", - добавил глава региона.

24 августа водитель вылетел на тротуар в центре Калуги на пересечении улиц Рылеева и Кирова и сбил 11 человек. По данным экспертизы, мужчина находился в момент ДТП в состоянии наркотического опьянения, в 2023 году он был лишен прав за подобное правонарушение. Водитель по решению суда арестован на два месяца, расследование уголовного дела продолжается.