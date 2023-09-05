В Белгородской области житель погиб при обстреле со стороны ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что также пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Житель Белгородской области погиб при обстреле села Козинка Грайворонского округа со стороны ВСУ. Также пострадала женщина, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Леонид Александрович умер от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен - женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер", - написал глава региона.

По словам губернатора, сейчас пострадавшая доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.