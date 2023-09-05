5 сентября, 12:28,
обновлено 5 сентября, 12:33
Военная операция на Украине

В Белгородской области житель погиб при обстреле со стороны ВСУ

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что также пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Житель Белгородской области погиб при обстреле села Козинка Грайворонского округа со стороны ВСУ. Также пострадала женщина, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"В результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Леонид Александрович умер от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен - женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер", - написал глава региона.

По словам губернатора, сейчас пострадавшая доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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