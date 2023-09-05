В Петербурге задержали организатора незаконных экскурсий по крышам

Возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора незаконных экскурсий по крышам в Санкт-Петербурге, получившего за полтора года незаконный доход на сумму почти 9 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержали предполагаемого организатора незаконных коммерческих экскурсий по крышам Петербурга", - сказала она.

Волк добавила, что 35-летний уроженец Хабаровского края привлек к нелегальному бизнесу двоих администраторов и пятерых гидов. Клиенты получали информацию об экскурсиях из рекламных объявлений в социальных сетях. "По предварительным данным, суммарный незаконный доход за почти полтора года противоправной деятельности может достигать девяти миллионов рублей", - добавила представитель ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ). В ходе обысков по адресам проживания фигуранта и его предполагаемых сообщников изъято несколько банковских карт, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.