В Химках к 16 годам приговорили мужчину, убившего сотрудника интернет-компании

В 2022 году подсудимый нанес знакомому множественные ножевые ранения, от которых тот умер на месте

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в разбое и убийстве человека приговорен к 16 годам лишения свободы в Химках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Собранные следователем следственного отдела по Химкам ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, 1 июня прошлого года подсудимый решил напасть на своего знакомого - технического сотрудника интернет-компании, которого вызвали для проведения ремонтных работ в многоквартирном доме в Химках. Он нанес знакомому множественные ножевые ранения, от которых тот умер на месте. После совершенного преступления мужчина забрал мобильный телефон и банковские карты убитого и скрылся.