5 сентября, 13:37

В Подмосковье водитель легковушки погиб после столкновения с электричкой

По данным ГУ МВД Московской области, мужчина пытался проскочить ж/д переезд на красный свет

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля в Подмосковье выехал на красный сигнал светофора на железнодорожный переезд, где столкнулся с электричкой. Он погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 13:30 в Раменском городском округе возле железнодорожной станции Кузяево. "По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, выехал на запрещающий сигнал светофора при пересечении нерегулируемого железнодорожного переезда, где столкнулся с электричкой. От полученных телесных повреждений он погиб на месте", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. 

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