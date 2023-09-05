Покушение на Афанасьевского и опровержение информации о мобилизации. Главное за 5 сентября

Покушение на Афанасьевского
На бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского совершили покушение. Ему передали мобильный телефон со взрывным устройством. Оно сработало после активации гаджета. Афанасьевский получил легкие травмы, а его сын в результате взрыва лишился нескольких пальцев, сообщили в оперативных службах республики. В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на убийство, она признала вину.
Опровержение информации о мобилизации
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что распространившийся в интернете "приказ Минобороны РФ" о проведении дополнительной мобилизации является фейком. По словам депутата, на сегодняшний день в России нет в этом необходимости, все задачи выполняются в рамках набора на контракт.
Приостановка работы консульского отдела РФ в Дании
Консульский отдел посольства России в Дании приостановит работу с 6 сентября. Он временно не будет принимать заявления и документы. Основанием для такого решения стало распоряжение Дании сократить число российских дипломатических работников.
Арест Азата Мифтахова
Аспиранта МГУ Азата Мифтахова арестовали до 3 ноября. Его обвиняют в оправдании терроризма. Вину арестованный не признает.
Задержание Алексея Панина в Таллине
Актера Алексея Панина задержали в Таллине. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным портала Delfi, Панин "стучался в двери квартир и бил посуду". Ранее актера объявили в розыск за оправдание теракта на Крымском мосту.