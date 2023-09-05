Суд в Петербурге продлил домашний арест укрывателю Дарьи Треповой

Взрыв в кафе в Петербурге

Обвинение ему переквалифицировано с несообщения о преступлении на укрывательство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге продлил содержание под домашним арестом предполагаемому укрывателю Дарьи Треповой, совершившей в апреле взрыв в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Обвинение ему переквалифицировано с несообщения о преступлении на укрывательство. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Дмитрию Касинцеву. Срок меры - 11 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новое обвинение Касинцеву предъявили в июле. Теперь ему вменяют ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).