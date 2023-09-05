Военный суд впервые заочно рассмотрит дело иностранных наемников

Подозреваемые были членами националистического батальона "Азов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд впервые рассмотрит уголовное дело пяти иностранных наемников - шведа, хорвата и трех британцев - в отсутствии подсудимых. Они входили в состав националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и других вооруженных формирований Украины, сообщил ТАСС представитель суда.

"В закрытом режиме принято решение на основании ответа прокурора о местонахождении подсудимых рассматривать дело в отсутствии подсудимых", - сказал собеседник агентства.

В конце мая суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о направлении запроса в Минобороны РФ с местонахождением пяти иностранных наемников "Азова".

Швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег и британцы Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл, обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество), входили в "Азов" и были взяты в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе "Азовсталь".