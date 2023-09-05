В Краснодарском крае на двух свинотоварных фермах зафиксировали вспышки заболевания АЧС

Установили границы угрожаемой зоны: в Кущевском районе - в радиусе 7 км от очага, в Брюховецком районе - 5 км

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Вспышки заболевания африканской чумой свиней (АЧС) зарегистрированы на двух свинотоварных фермах в Кущевском и Брюховецком районах Краснодарского края. Зараженное поголовье будет изъято и уничтожено, сообщил оперштаб региона.

"В двух районах края локализуют вспышки заболевания АЧС. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района и бригады 5 АО фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент ветеринарии Краснодарского края.

Уточняется, что установлены границы угрожаемой зоны: в Кущевском районе - в радиусе 7 км от очага, зона наблюдения - 10 км. В Брюховецком районе - 5 км, наблюдение будут вести в радиусе 10 км.

В Кущевском районе круглосуточно работают шесть охранно-карантинных постов, оборудованных временными дезинфекционными барьерами. Досмотрены 228 единиц транспорта, нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. На постах задействованы 18 человек, это сотрудники правоохранительных органов и местного самоуправления. Специалисты госветслужбы обследовали 241 двор.

В Брюховецком районе выставлены пять круглосуточных контрольно-пропускных постов. Специалисты уже проверили 319 дворов, работа продолжается, добавили в оперштабе региона.

Болезнь животных, вызванная АЧС, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней, зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.