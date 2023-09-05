В Ростовской области возбудили дело после падения ребенка с балкона девятого этажа

По версии следствия, ребенок, оставшись без присмотра взрослых, вышел на балкон, залез на стул и упал с высоты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка, который упал с балкона девятого этажа в Таганроге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"В Таганроге следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате падения с балкона многоквартирного дома <…> по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ребенок, оставшись без присмотра взрослых, вышел на балкон, залез на стул и упал с высоты девятого этажа. От полученных при падении травм он умер.

В настоящее время следователи проводят экспертизы, выясняют все обстоятельства гибели ребенка.