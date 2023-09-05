В Таиланде задержали россиянина по подозрению в незаконных операциях с криптовалютой

Его подозревают в передаче своих банковских счетов посторонним лицам для использования в мошеннических целях

БАНГКОК, 5 сентября. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала гражданина России в городе Чиангмай по подозрению в совершении незаконных операций с криптовалютой. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке.

"Полицейские задержали российского гражданина Романа Брика. Его подозревают в участии в мошеннических операциях с криптовалютой, в результате которых пострадали таиландские граждане", - информировали в консульском отделе, сотрудник которого в среду отправится в Чиангмай для встречи с подозреваемым.

Диппредставительство также подтвердило арест россиянина Даниила Алдуненкова, о задержании которого 4 сентября сообщила газета Bangkok Post. Его подозревают в передаче своих банковских счетов посторонним лицам для использования в мошеннических целях. "Высока вероятность, что оба задержанных подозреваются в совершении одного и того же преступления", - указали в консульстве.

Замначальника национальной полиции Таиланда Сураче Хакпхан ранее заявил о получении судебных ордеров на арест 11 подозреваемых, которые открыли банковские счета для использования мошенниками. Полицейские ведут расследование резонансного дела, связанного с убийством местным жителем своей жены и двух несовершеннолетних детей после того, как мошенники вынудили ее перевести взятую в кредит крупную сумму средств на их счет.