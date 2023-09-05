В Ингушетии при восхождении на Столовую гору от сердечного приступа погиб турист

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются

МАГАС, 5 сентября. /ТАСС/. Турист из Ростова-на-Дону погиб в Ингушетии во время восхождения на Столовую гору. У мужчины произошел сердечный приступ, говорится в сообщении пресс-службы МЧС республики.

"В горном Джейрахском районе во время восхождения на Столовую гору туристу из Ростова-на-Дону 1952 года рождения стало плохо. У него случился сердечный приступ. Мужчина умер на месте", - говорится в сообщении.

Тело мужчины эвакуировали с горы сотрудники ВПСО "Армхи". Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"МЧС Ингушетии рекомендуют туристам воздержаться от восхождений при наличии медицинских противопоказаний", - добавили в пресс-службе.