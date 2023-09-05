Во Владимирской области арестовали водителя, который сбил полицейского

Его заключили под стражу сроком на два месяца

ТАСС, 5 сентября. Водителя, который сбил инспектора патрульно-постовой службы в Ковровском районе Владимирской области и скрылся с места аварии, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 39-летнего жителя Коврова, применившего насилие в отношении сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчине также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Вечером 3 сентября в Ковровском районе водитель автомобиля ГАЗ, не остановившись по требованию инспекторов ДПС, попытался скрыться. Преследуя нарушителя, сотрудники ДПС проинформировали о случившемся другие экипажи и наряд ППС. Двигаясь дальше по дороге, правонарушитель сбил инспектора патрульно-постовой службы, после чего продолжил движение. После ДТП полицейского госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель скрылся с места происшествия. Его задержали в понедельник вечером.

Как сообщала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанный ранее решением суда был лишен права управления транспортными средствами.