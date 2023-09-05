Reuters: в ДР Конго при разгоне демонстрации погибли 56 человек

Инцидент произошел 31 августа

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Число погибших при разгоне военнослужащими людей, которые пытались провести демонстрацию у зданий служб ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), увеличилось до 56. Об этом сообщил военный прокурор Мишель Кашил во время начала суда над шестью военными, подозреваемыми в отдаче приказа о разгоне демонстрации.

"Представшие перед судом обвиняются в преступлении против человечности путем преднамеренных убийств и в подстрекательстве солдат к совершению поступков, противоречащих воинскому долгу", - приводит агентство Reuters судебные документы и слова прокурора. По его данным, число жертв достигло 56. Ранее власти объявили о 48 погибших демонстрантах.

В Гоме 31 августа прошла армейская операция с тем, чтобы не допустить проведения в тот же день без санкции властей демонстрации протеста у объектов ООН. Инициатором акции стала секта "Естественная иудейская и мессианская вера по отношению к народам", сочетающая христианские и традиционные местные верования. Ее активисты планировали проникнуть на территорию объектов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) с целью заставить миротворцев покинуть республику. Секта угрожала разграбить дома, где живут семьи сотрудников ООН. Власти приняли меры, чтобы не допустить насилия, но военные превысили нормы применения силы.

На востоке ДРК больше года периодически проводятся акции протеста с требованием вывода миротворцев. Люди обвиняют их в неспособности обеспечить безопасность населения. Звучат также требования изменить мандат сил ООН так, чтобы они могли вести военные действия против боевиков различных группировок, а не ограничиваться лишь логистической поддержкой конголезской армии.

МООНСДРК была учреждена летом 2010 года. Она уполномочена защищать мирное население и оказывать поддержку правительству ДРК в работе по стабилизации и укреплению мира. Численность миссии превышает 20 тыс., включая 14 тыс. военнослужащих.