С Украины в США пытались незаконно вывезти окаменелости возрастом 407 млн лет

На вывоз культурных и исторических ценностей за границу требуется специальное свидетельство Министерства культуры Украины

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре окаменелости с отпечатками вымершей панцирной рыбы возрастом 407 млн лет пытались вывезти из Киева в США. Об этом сообщили в пресс-службе киевской таможни.

"Камни возрастом 407 млн лет с отпечатками древних вымерших рыб изъяли киевские таможенники. <…> Сохранили палеонтологическое сокровище: древние окаменелости с отпечатками вымершей панцирной рыбы времен раннего девона (геологический период палеозойской эры) от незаконного вывоза с Украины в США в международном почтовом отправлении", - говорится в сообщении, размещенном на странице таможни в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Там добавили, что на вывоз культурных и исторических ценностей за границу требуется специальное свидетельство Министерства культуры Украины, таможенники соответствующего разрешения не нашли. "В отношении гражданина, отправлявшего редкие окаменелости за границу, киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины", - добавили в сообщении, подчеркнув, что камни изъяты.

По информации в сообщении, таможенники заподозрили, что четыре обнаруженные окаменелости могут иметь древнее происхождение, поэтому направили их в Национальный научно-естественный музей Украины для проведения экспертизы.

По мнению экспертов, окаменелости оказались плитками древнего красного песчаника с отпечатками вымершей панцирной рыбы. На двух из них есть отпечатки одного панциря рыбы, третий экземпляр также является фрагментом древней панцирной рыбы, а четвертый - обломок одного из образцов. Окаменелости нашли в бассейне Днестра.

"Их геологический возраст составляет около 407 млн лет. Все они имеют культурную и научную ценность как геологическое наследие. Кроме того, эксперты рекомендуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины", - добавили в сообщении.