5 сентября, 15:34

В Забайкальском крае осудили контрабандистов за продажу леса на 2,6 млрд рублей

Членов банды приговорили к лишению свободы на сроки от пяти лет четырех месяцев до восьми лет в колониях общего и строгого режимов

ЧИТА, 5 сентября. /ТАСС/. Суд вынес приговор семерым жителям Забайкальского края и одному иностранцу, которые продали незаконно заготовленную древесину на 2,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Черновский районный суд Читы вынес приговор по уголовному делу в отношении семи жителей Забайкальского края и иностранного гражданина <…>. Участниками преступного сообщества незаконно экспортировано более 340 тыс. куб. м круглых лесоматериалов хвойных пород стоимостью свыше 2,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с 2010 по 2019 год подсудимые скупали незаконно заготовленную древесину на территории Иркутской области и продавали ее по фиктивным документам.

Членов банды приговорили к лишению свободы на сроки от пяти лет четырех месяцев до восьми лет в колониях общего и строгого режимов. Им также назначены штрафы от 350 до 650 тыс. рублей. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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