5 сентября, 15:48

В Кабардино-Балкарии выявили факт хищения природного газа на 24 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Оперативники пресекли хищение природного газа в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) на 24 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по региону.

"В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР выявлено хищение природного газа в интересах коммерческой организации, функционирующей в Прохладненском муниципальном районе республики. Ущерб от противоправной деятельности составил более 24 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственным управлением СК РФ по республике возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, - лишение свободы на срок до 10 лет. 

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РоссияКабардино-Балкария
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