В Китае задержали двух человек, разрушивших фрагмент Великой Китайской стены

Жители при помощи экскаватора расширили изначально небольшую брешь в стене до размеров прохода, чтобы сократить себе путь до места работы

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Китайские правоохранительные органы задержали мужчину и женщину, разрушивших экскаватором фрагмент Великой Китайской стены, построенный во времена династии Мин (1368 - 1644 годы). Об этом сообщила во вторник газета "Бэйцзин жибао".

Как выяснилось в ходе расследования, жители автономного района Внутренняя Монголия в возрасте 38 и 55 лет работали на стройплощадке неподалеку от 32-й секции Великой Китайской стены в уезде Ююй провинции Шаньси. Чтобы сократить себе путь до места работы, они решили при помощи экскаватора расширить изначально небольшую брешь в стене до размеров прохода.

Сообщение о проломе в 32-й секции Великой Китайской стены поступило в полицейский участок уезда Ююй в конце августа. Прибывшие на место полицейские вскоре обнаружили экскаватор, которым была совершена порча объекта культурного наследия, а затем и его владельцев.

В настоящий момент подозреваемые задержаны. Им предъявлено обвинение в умышленном причинении необратимого ущерба культурной реликвии провинции Шаньси.