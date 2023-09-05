В шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в шести областях в восточной части Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Предупреждение также объявлено в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Тревога действовала в течение почти 30 минут.

В новость были внесены изменения (19:39 мск) - добавлена информация об отмене.