5 сентября, 15:59,
обновлено 5 сентября, 16:40
Военная операция на Украине

В шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в шести областях в восточной части Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Предупреждение также объявлено в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Тревога действовала в течение почти 30 минут.

В новость были внесены изменения (19:39 мск) - добавлена информация об отмене. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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