В шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в шести областях в восточной части Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Предупреждение также объявлено в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Тревога действовала в течение почти 30 минут.
В новость были внесены изменения (19:39 мск) - добавлена информация об отмене.