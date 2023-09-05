5 сентября, 16:26
Военная операция на Украине

Суд приговорил к 12 годам колонии украинца, передававшего ВСУ данные о дислокации ВС РФ

По переданным координатам украинскими подразделениями был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Ростовский областной суд приговорил украинца, передававшего Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о дислокации российских военных и о передвижениях военной техники, к 12 годам колонии строгого режима, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Ростовский областной суд приговорил Понамарева к 12 годам колонии строгого режима. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ России сообщала о том, что в ходе проверочных мероприятий в Ростовской области выявлен гражданин Российской Федерации и Украины Владислав Понамарев, привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS. 

Теги:
УкраинаРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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