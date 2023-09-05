Суд в Москве арестовал сотрудника Института прикладной механики РАН по делу о взятке

Ученому грозит до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы арестовал старшего научного сотрудника Института прикладной механики РАН Андрея Кудрявцева по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сказано в тексте соответствующего судебного постановления, с которым ознакомился ТАСС.

"Избрать в отношении Кудрявцева Андрея Георгиевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2023 года", - говорится в документе.

В нем отмечается, что дело ведет отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК России. Ученому уже предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы. В чем суть обвинений, предъявленных Кудрявцеву, в тексте документа не сказано.

"Не предрешая вопрос о виновности Кудрявцева А. Г. в совершении вышеуказанного преступления, суд считает необходимым отметить, что представленные органами предварительного следствия материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Кудрявцева А. Г. к расследуемому преступлению, что подтверждается результатами оперативно-разыскной деятельности, показаниями свидетеля, а также иными материалами уголовного дела", - сказано в постановлении.

В документе также отмечается, что Кудрявцев ранее работал в ФГБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия", подведомственном Росприроднадзору. Организация занимается идентификацией видов отходов производства и потребления, экологическим сопровождением предприятий, разработкой планов по рекультивации, оказывает несколько других услуг, связанных с экологией.