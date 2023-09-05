В ФРГ предъявили обвинения сотруднику разведки, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ

По версии следствия, он пытался передать российской стороне сведения о позициях РСЗО HIMARS и систем ПВО IRIS-T на Украине

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения сотруднику Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстену Л., задержанному в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и его посреднику Артуру Е. Утверждается, что речь идет о государственной измене, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.

По информации этого издания, а также телерадиокомпаний WDR и NDR, генеральный прокурор ФРГ предъявил обвинения Карстену Л. и Артуру Е. в Высшем суде Берлина в середине августа. Мужчины могут получить от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Ожидается, что судебный процесс будет проходить в основном в закрытом режиме из-за большого объема секретной информации. Обвинения также в значительной степени засекречены.

Карстен Л. был задержан в конце декабря 2022 года. По версии следствия, он пытался передать российской стороне сведения о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны IRIS-T на Украине. Журнал Der Spiegel утверждал, что весной 2022 года российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л. "перехватить и передать точные данные GPS" о HIMARS и IRIS-T, которые США и ФРГ поставили украинским вооруженным силам.

Согласно последним сведениям издания, Карстен Л. пока хранит молчание по поводу предъявленных ему обвинений. Он работал в аналитическом отделе БНД. Подозреваемый имел доступ к полученной в ходе прослушки информации, которой с германской разведкой делились другие западные спецслужбы. Артур Е. был задержан 22 января по подозрению в госизмене и контактах с российскими спецслужбами. По версии Генпрокуратуры ФРГ, Карстен Л. добывал секретные данные, а Артур Е. затем "доставил их в Россию".