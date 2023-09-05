На северо-западе Москвы водитель потерял сознание и протаранил три стоящие машины

Никто не пострадал

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Водитель потерял сознание за рулем и врезался в три стоящие машины на улице Циолковского на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По улице Циолковского в районе дома 7 произошло столкновение четырех автомобилей. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что, по предварительным данным, водитель потерял сознание, в результате чего столкнулся со стоящими автомобилями. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что в результате ДТП машина перевернулась.