В Краснодаре женщину подозревают в убийстве двухлетней дочери

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что с учетом характера преступления и поведения подозреваемой в отношении нее будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодара, которая подозревается в убийстве двухлетней дочери. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина вместе дочерью находились дома на Тепличной улице. Предположительно, мать удерживала ребенка в ванне до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни. После этого женщина сообщила о смерти девочки в экстренную службу.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили полный комплекс судебных экспертиз. Подозреваемая доставлена к следователю для производства следственных действий.

Руководителем следственного управления СКР по краю Андреем Масловым ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. Следователям поставлена задача изучить условия жизни и воспитания ребенка в семье. С учетом характера преступления и поведения подозреваемой в отношении нее будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.