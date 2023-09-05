Некоторые районы Стамбула затопило в результате мощного ливня

Как отмечает телеканал TRT, сильнее всего от удара стихии пострадал район Башакшехир

АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Проливной дождь обрушился на Стамбул, в результате чего произошло подтопление ряда улиц.

Как отмечает телеканал TRT, сильнее всего от удара стихии пострадал район Башакшехир, где на некоторых улицах уровень воды поднялся настолько, что припаркованные автомобили начало уносить потоками. В этом же районе группа жителей оказалась заблокирована в местной библиотеке. Их эвакуировали и доставили в здание районной администрации.

Местные власти призывают население по возможности оставаться дома.

Администрация получила от жителей Стамбула в связи с наводнением более 1 тысячи обращений, пострадавших вследствие разгула стихии нет, сообщили в одноименной провинции.

В результате обильного выпадения осадков подтопленным оказался и туннель возле стамбульского аэропорта, что может привести к опозданию ряда туристов на свои рейсы.