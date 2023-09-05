В Стамбуле в результате возникшего после ливня наводнения погиб человек

Это произошло в районе Башакшехир, который сильнее всего пострадал от удара стихии

АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле, возникшего после сильного ливня. Об этом сообщили в администрации одноименной провинции.

"В районе Башакшехир погиб человек, попавший под паводковые воды", - сообщили власти.

Проливной дождь обрушился на крупнейший турецкий мегаполис, в результате чего произошло подтопление некоторых улиц.

Как отмечает телеканал TRT, сильнее всего от удара стихии пострадал район Башакшехир, где на нескольких улицах уровень воды поднялся настолько, что припаркованные автомобили начало уносить потоками. В этом же районе группа жителей оказалась заблокирована в местной библиотеке. Их эвакуировали и доставили в здание районной администрации.

Местные власти призывают население по возможности оставаться дома.

В результате обильного выпадения осадков подтопленным оказался туннель возле стамбульского аэропорта, что может привести к опозданию пассажиров на свои рейсы.