Более 20 человек стали жертвами циклона на юге Бразилии

В их числе оказался спасатель, погибший при исполнении служебного долга

МОНТЕВИДЕО, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека погибли от последствий экстратропического циклона, обрушившегося в ночь на вторник на южные регионы Бразилии. Об этом сообщила со ссылкой на местные власти газета O Globo.

По ее информации, 21 человек стал жертвой стихии в штате Риу-Гранди-ду-Сул и еще 1 - в соседней Санта-Катарине. В их числе оказался спасатель, погибший при исполнении служебного долга.

Как уточняется, местами в результате ливней уровень воды в реках поднялся на 20 метров, что привело к масштабным паводкам.