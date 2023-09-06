5 сентября, 22:46

СК начал проверку после того, как мужчина в метро Москвы сделал замечание девушке в никабе

В ведомстве также опровергли информацию о возбуждении уголовного дела в отношении участника инцидента

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи СК проводят проверку после инцидента в столичном метро, где двое мужчин набросились с нападками на девушку в никабе.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка по факту инцидента в столичном метро", - сказали в пресс-службе.

Ранее в сети появилось видео, где запечатлено, как парень требует от девушки снять никаб, который, по его мнению, является ненормальной одеждой. К нападкам на девушку присоединился также пожилой мужчина. При этом другой пассажир метро заступился за девушку. Позже она разместила в сети видео, где рассказала, что сама русской национальности, но решила принять ислам.

В интернете распространилась информация, что в отношении мужчин - участников инцидента возбуждено уголовное дело. В столичном главке СК опровергли сведения об этом. "Информация, которая распространяется в СМИ о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении двух мужчин не соответствует действительности", - добавили в ГСУ СК. 

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