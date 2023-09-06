Экс-главу Proud Boys приговорили в США к 22 годам тюрьмы за планирование штурма Капитолия

Энрике Таррио ранее признали виновным в подстрекательстве к мятежу и препятствовании утверждению итогов президентских выборов в Соединенных Штатах членами Конгресса

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральный суд американского столичного округа Колумбия приговорил к 22 годам тюремного заключения бывшего руководителя ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио за планирование штурма Капитолия. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Таррио ранее был признан виновным в подстрекательстве к мятежу и препятствовании утверждению итогов президентских выборов в США членами Конгресса. Наказание стало самым суровым в рамках судебного разбирательства в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Таррио в этот день находился за пределами Вашингтона.

Прокуратура добивалась того, чтобы Таррио приговорили к 33 годам тюремного заключения. Ранее суд в Вашингтоне огласил наказание некоторым другим бывшим участникам Proud Boys.

6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.