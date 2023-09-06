В Приморье количество отрезанных от дорог населенных пунктов сократилось втрое

В крае остаются подтопленными 32 многоквартирных дома

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Приморском крае, отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка, за прошедшие сутки сократилось с 12 до 4. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства по делам ГО и ЧС.

"В Красноармейском и Пожарском муниципальных округах отрезанными остаются четыре населенных пункта. Всего подтоплено 34 участка дорог в 8 муниципалитетах", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, на территории 9 муниципальных образований Приморья остаются подтопленными 125 жилых домов, из которых 32 - многоквартирные. Подтопленными также остаются 543 придомовых территории.

На прошлой неделе превышение месячной нормы осадков было зафиксировано в Дальнегорском городском округе, в Ольгинском муниципальном округе, во Владивостоке и в Хасанском округе. Больше половины месячной нормы осадков со среды выпало еще в пяти районах края.

Дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков повреждены более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.