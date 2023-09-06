В Приморье ущерб от тайфуна оценили в 10 млрд рублей

Из них на выплаты населению выделят около 2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный Приморскому краю в результате тайфуна, который вызвал подтопления в регионе, оценивается примерно в 10 млрд рублей. Об этом сообщила первый вице-губернатор - председатель правительства края Вера Щербина на внеочередном заседании регионального законодательного собрания.

"По предварительной оценке, уже порядка 10 млрд [рублей] ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфуна", - сказала Щербина.

Она напомнила, что выплаты людям уже начались. По ее словам, точный размер ущерба должны установить оценочные комиссии.

"Где-то порядка 2 млрд [рублей пойдут] на выплаты населению, но я вам хочу сказать, что это предварительные данные. Все, что касается ремонта дорог, еще не везде ушла вода, работают везде комиссии, ущерб предварительный. Мы на федеральный уровень заявили 7 млрд [рублей]. <...> Когда сойдет полностью вода, будет обследование уже всех конструкций, всех домов <...>. Выплаты идут по 10 тыс. и по 50 тыс. [рублей], если пострадало имущество, и по 100 тыс., если утрачено жилье", - сказала Щербина.

Дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Всего от наводнения повреждены более 5,6 тыс. домов, было эвакуировано 7,6 тыс. человек.