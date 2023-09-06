6 сентября, 00:56

В Хабаровске с УК взыскали 1,6 млн рублей из-за гибели мужчины при обрушении балкона

Как сообщили в прокуратуре края, организация не принимала мер по ремонту балкона

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске взыскал с управляющей компании (УК) 1,6 млн рублей после гибели мужчины при обрушении балкона. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

Инцидент произошел в доме в центре города на улице Муравьева-Амурского в августе 2021 года. Общий балкон шестого этажа здания обрушился в тот момент, когда на нем находился 71-летний житель. Мужчина умер от полученных травм.

Управляющей организацией не принимались меры по ремонту балкона. Глава организации получил условный срок и штраф в размере 300 тыс. рублей. В прокуратуру обратилась жена погибшего.

"Прокуратура края в суд в интересах заявительницы направила иск о взыскании компенсации морального вреда, расходов на погребение и штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Центральный районный суд города Хабаровска удовлетворил требования прокурора. С управляющей организации в пользу вдовы взысканы денежные средства в общей сумме свыше 1,6 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении. 

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РоссияХабаровский край
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