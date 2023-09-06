В Хабаровском крае потушили все лесные пожары

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло почти 800 возгораний

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары на территории Хабаровского края потушены. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Ликвидирован один пожар на 35 га", - говорится в сообщении. Больше возгораний в крае не отмечается, новых за сутки не обнаружили.

Пожар находился в районе имени Полины Осипенко. К борьбе с огнем были привлечены 44 человека.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 778 пожаров на общей площади, превышающей 923 тыс. га. Министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько сообщал ранее ТАСС, что сухая погода и высокая грозовая активность весной и летом этого года в Хабаровском крае привели к большому количеству пожаров, превысившему значения за 20 прошедших лет. В основном пожары возникали из-за гроз.

В этом году в регионе горели северные территории, в основном труднодоступная гористая местность далеко от населенных пунктов. В крае действует региональный режим ЧС, вводился межрегиональный режим.