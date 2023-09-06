6 сентября, 04:40

В Китае предупредили об опасности в связи с ливнями на юге и востоке страны

Ожидается, что в отдельных районах выпадет до 220 мм осадков

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Китайский государственный метеорологический центр опубликовал оповещение о сохранении среднего (желтого) уровня опасности на юге и юго-востоке страны в связи с проливными дождями. Согласно распространенному уведомлению, в отдельных районах выпадет до 220 мм осадков.

В нем уточняется, что сильные ливни пройдут в провинциях Фуцзянь, Гуандун, Цзянси, частично на территории центральной Хунань, а также на острове Тайвань. Ожидаются грозы и порывистый ветер.

Во вторник на побережье Гуандун и Фуцзянь обрушился тропический шторм "Хайкуй". Ожидается, что он ослабнет по мере движения в западном направлении. 

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Китай
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