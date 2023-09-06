На Северных Курилах объявили экстренное предупреждение

По данным синоптиков, в районе ожидается сильный дождь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Сахалинские спасатели в связи с неблагоприятными погодными условиями объявили на 7 сентября экстренное предупреждение на территории Северо-Курильского городского округа, единственного населенного района северной группы Курильского архипелага. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По данным местных синоптиков, днем в Северо-Курильском районе прогнозируется очень сильный дождь - 50 и более миллиметров осадков за 12 часов.