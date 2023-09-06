6 сентября, 05:45

В Забайкалье объявили оперативное предупреждение из-за усиления ветра

Жителей и гостей региона спасатели просят соблюдать меры безопасности

ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Оперативное предупреждение объявили 7 сентября в Забайкальском крае из-за усиления ветра, похолодания и сильных осадков. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"По информации, полученной от забайкальского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября по краю ожидается ухудшение погоды: дожди, местами сильные, днем усиление ветра до 15-20 м/с, понижение дневных температур на восемь градусов и более", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Забайкалья просят соблюдать меры безопасности. В случае различных происшествий необходимо звонить в экстренные службы по телефонам: 112 или 101. 

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РоссияЗабайкальский край
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