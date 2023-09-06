6 сентября, 05:48

В Пермском крае не обнаружили взрывных устройств в школах после звонков о минировании

Специалисты проверили учебные заведения Перми и Березников

ПЕРМЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Взрывных устройств не обнаружили в школах Перми и Березников Пермского края после серии звонков и электронных писем о "минировании". Об этом сообщает министерство территориальной безопасности региона.

"5 сентября во второй половине дня на электронную почту образовательных учреждений Перми и Березников и на телефон 112 поступали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Оперативные службы были своевременно оповещены. По результатам проверки взрывные устройства обнаружены не были", - сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, аналогичные письма и звонки также поступали во вторник в несколько вузов Перми. 

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