Поселок Днепряны в Херсонской области остался без газа из-за обстрела ВСУ

Повреждена газовая магистраль, сообщили в администрации Новокаховского городского округа

ГЕНИЧЕСК, 6 сентября. /ТАСС/. Газоснабжение поселка городского типа Днепряны в Херсонской области отключено после ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), была повреждена газовая магистраль. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

"В результате ночного артиллерийского удара ВСУ перебита газовая магистраль в поселок Днепряны Новокаховского городского округа. Весь населенный пункт остался без газоснабжения", - говорится в сообщении.

Административно городу Новая Каховка подчинены город Таврийск, поселок городского типа Днепряны, поселки Плодовое, Райское, Тополевка, села Корсунка, Масловка, Новые Лагеря, Обрывка, Песчаное.