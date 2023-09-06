В Свердловской области задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

Его нашли в поселке Восточный Камышловского района

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в поселке Восточный Камышловского района Свердловской области мужчину, сбежавшего из колонии-поселения. Он был осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

"Сотрудники отдела розыска и полиции задержали осужденного, совершившего побег из камышловской КП-45. 30 августа осужденный 1992 года рождения самовольно покинул колонию-поселения № 45 в поселке Восточный Камышловского района ГУФСИН России по Свердловской области. Он был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина был осужден по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП). Сейчас в его отношении также возбуждено уголовное дело по ст. 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы). Осужденному грозит до четырех лет лишения свободы.