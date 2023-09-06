В природном парке "Вулканы Камчатки" произошел обвал горных пород

Администрация парка закрыла маршруты на вулкан Мутновский и каньон Опасный из-за ЧП

ТАСС, 6 сентября. Обвал горных пород произошел в природном парке "Вулканы Камчатки", сообщает в Telegram-канале администрация парка. Закрыты для посещения маршруты на вулкан Мутновский и каньон Опасный.

"Временно закрываются маршруты на вулкан Мутновский и каньон Опасный. Очевидцы сообщают, что на тропе восхождения на вулкан произошел обвал пород. Вулканологи отмечают новые землетрясения в районе вулкана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время специалисты природного парка "Вулканы Камчатки" совместно с вулканологами и представителями МЧС проведут осмотр маршрутов и дадут оценку их безопасности. Если данные маршруты окажутся опасными, то туристам будут предложены альтернативные направления.

"На Мутновском вулкане сейчас наблюдаются землетрясения. Сейсмических событий достаточно много. Они провоцируют трещины и обвалы. Постройка сложена рыхлыми неустойчивыми породами, они будут подвергаться разрушению. У вулкана Мутновский мощная гидротермальная система. Последние извержения были гидротермальные взрывы. Их предсказать сложно. Так что говорить о том, что сейсмические события - предвестники извержений пока рано" - цитирует администрация старшего научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрия Мельникова.

Ранее вертолет МЧС вылетел на поиски туристов, пропавших в природном парке "Вулканы Камчатки". Два туриста 1951 года рождения отправились по длительному маршруту в парке "Ключевском", но не вышли на связь в обозначенное время.