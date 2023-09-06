Сотрудники ФСБ задержали мужчину, передавшего Украине данные о военном объекте на Кубани

Ему может грозить до 20 лет лишения свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали россиянина, подозреваемого в передаче Украине информации об одном из военных объектов на территории Краснодарского края, возбуждено дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 23-летнего гражданина Российской Федерации, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных сил РФ. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований информацию об одном из военных объектов Кубани через мессенджер.

"Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники", - уточнили в УФСБ.

Отмечается, что у задержанного изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.