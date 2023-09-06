Полиция Австралии изъяла 300 кг метамфетамина, спрятанного в досках для серфинга из США

Арестованы два человека, сообщили в правоохранительном ведомстве

СИДНЕЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии изъяла 300 кг метамфетамина в Мельбурне, два человека арестованы по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве.

Как отмечается в заявлении полиции, в ходе расследования деятельности базирующегося в Мельбурне китайско-тайваньского синдиката, организовавшего импорт и распространение наркотиков, были арестованы двое 33-летних мужчин и изъяты две партии метамфетамина общим весом более 300 кг. "Арестованные мужчины подозреваются во ввозе метамфетамина, спрятанного в досках для серфинга, прибывших в Мельбурн грузовым самолетом из Лос-Анджелеса (США)", - указали в полиции.

Мужчины, подозреваемые в организации доставки наркотиков в Австралию, были арестованы во вторник, 5 сентября, и в этот же день им были предъявлены обвинения. Как ожидается, в среду они предстанут перед городским судом Мельбурна. Максимальным наказанием за инкриминируемые им преступления является пожизненное тюремное заключение.