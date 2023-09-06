Стихийные бедствия за август нанесли Китаю ущерб в $4,7 млрд

168 человек погибли или пропали без вести, сообщило Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Прямой экономический ущерб от стихийных бедствий в КНР за август составил 34,19 млрд юаней (свыше $4,7 млрд по текущему курсу), 168 человек погибли или пропали без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на официальные данные.

По его сведениям, в минувшем месяце в зоне бедствий на территории Китая оказалось свыше 8,8 млн человек. Власти эвакуировали 547 тыс. жителей из опасных локаций. В первую очередь речь идет о районах, на которые обрушились тайфуны, где были наводнения или, напротив, зафиксирована засуха. Кроме того, это места, где возникли аномальные осадки, лесные пожары или произошли землетрясения.

Согласно подсчетам министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, за месяц в результате природных катаклизмов в стране было разрушено 11 тыс. зданий, еще свыше 110 тыс. домов оказались повреждены. Пострадали примерно 2,3 млн га сельскохозяйственных угодий.