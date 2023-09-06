Жителя КБР осудили за участие в международной террористической организации

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы

НАЛЬЧИК, 6 сентября. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) участника международной террористической организации осудили на 13 лет колонии. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по региону.

"Установлено, что гражданин принимал участие в деятельности террористической организации на территории Сирийской Арабской Республики. Приговором Южного окружного военного суда, вступившим в законную силу, Апшев А. Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 208 УК РФ, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Жителя Баксанского района республики Апшева А. Х. задержали сотрудники УФСБ России по КБР вместе с республиканским МВД в ходе операции по противодействию терроризму.