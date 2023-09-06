ФСБ выявила в 53 регионах 217 подпольных оружейников

Закрыто 84 подпольных мастерских, сообщили в спецслужбе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ФСБ совместно с МВД и Росгвардией в ходе масштабных мероприятий в 53 регионах страны выявила 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия, пресечена деятельность 84 подпольных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту", - сообщили в ЦОС.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников проводили в июне - июле в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, в Удмуртской и Чувашской республиках, ДНР, ЛНР, Херсонской области и еще в 37 регионах вплоть до Приморского и Хабаровского краев.

"В результате из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 22 пулемета, 93 автомата, 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовка, карабин и ружье, 326 пистолетов и револьверов, 7 гранатометов, а также 704 артиллерийских снаряда и мины различного калибра, 210 гранат, 75 электродетонаторов и запалов, более 87 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 70 тыс. патронов различного калибра и 830 основных частей к огнестрельному оружию. Прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - пояснили в ФСБ.

Работа по выявлению и пресечению деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.