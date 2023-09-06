Росгвардия обнаружила в ДНР артиллерийские и танковые снаряды ВСУ

Находки передали взаимодействующим органам

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили в лесу в Донецкой Народной Республике артиллерийские и танковые снаряды, принадлежащие ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Военнослужащие Росгвардии по информации органов военной контрразведки провели разведывательно-поисковые мероприятия в лесном массиве в Старобешевском районе ДНР. Росгвардейцы обнаружили крупный схрон боеприпасов численностью более 150 единиц, включая артиллерийские и танковые снаряды", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что опасные находки переданы взаимодействующим органам.