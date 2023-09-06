В Омской области пожар на свиноферме уничтожил около 4 тыс. свиней

В пресс-службе регионального Минсельхоза также сообщили, пока нет информации, были ли они застрахованы

ОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Пожар в крестьянско-фермерском хозяйстве в Омской области стал причиной гибели около 4 тыс. свиней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"При пожаре погибли около 4 тыс. свиней. Пока нет информации, были ли они застрахованы", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС по Омской области ТАСС рассказали, что пожар площадью 3 350 кв. м произошел во вторник днем в помещении для разведения животных. В тушении возгорания были задействованы 9 единиц техники и 23 человека, пожар был ликвидирован в 22:42 (19:42 мск). Прокуратура Омской области по факту пожара на территории крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) "Люфт" в Азовском районе организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова рассказала ТАСС, что по факту пожара возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении имущества в результате неосторожного обращения с огнем. По данным прокуратуры, возгорание повредило два корпуса свиноводческой фермы, при пожаре погибли 4,5 тыс. голов.

Это одна из крупнейших ферм Омской области, на которой содержались около 12 тыс. свиней. Хозяйство также выращивает зерновые и масличные культуры, производит семена.