В Казахстане подтвердили 15 случаев заражения сибирской язвой на севере страны

Заболевшие контактировали с мясом больных животных

АСТАНА, 6 сентября. /ТАСС/. Число госпитализированных жителей Акмолинской области Казахстана, у которых подтвердилось заражение сибирской язвой, достигло 15. Об этом проинформировала пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В Акмолинской области среди населения зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву: в Жаркаинском (13 человек) и Есильском (2 человека) районах. Все заболевшие являются работниками ТОО "Ушкарасу", расположенного в селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области. Заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировке к месту утилизации мяса больных животных", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что по состоянию на 4 сентября все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение больницы города Есиль с диагнозом сибирская язва. "Из них 15 с подтвержденным диагнозом сибирской язвы. Состояние больных средней степени тяжести, получают соответствующее лечение. Выявлено 35 контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в 16 из 21 пробы мяса обнаружили ДНК сибирской язвы. Во всех обследованных очагах провели заключительнкю дезинфекцию. Власти создали штаб под руководством заместителя руководителя области. С 31 августа объявили карантин на территории села Ушкарасу.

"Введены ограничительные меры на вывоз сельхозпродукции. Уничтожено путем сжигания 536 кг мяса. Мясо за пределы региона не вывезено. Ведется работа по ликвидации очага заражения. Противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия по локализации очага сибирской язвы продолжаются. Ситуация находится под контролем", - добавили в министерстве.

В управлении ветеринарии региона 31 августа сообщали о госпитализации 12 человек с подозрением на заражение сибирской язвой. Позже в Минздраве рассказали, что таких случаев уже 13.